UNIVERSITà: POCHE ESPERIENZE ALL'ESTERO E OLTRE 26 ANNI, L'IDENTIKIT DEL LAUREATO A PALERMO (3)

16 maggio 2017- 15:36

(AdnKronos) - Ma dove vanno a lavorare? Il 67 per cento dei laureati è inserito nel settore privato, il 27 per cento nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit (5 per cento). L’ambito dei servizi assorbe l’82 per cento, mentre l’industria accoglie il 15 per cento degli occupati. Marginale la quota di chi lavora nel settore dell’agricoltura. "L’analisi dei dati del Rapporto Almalaurea - commenta il rettore di Palermo, Fabrizio Micari - sottolinea la necessità di perseguire nuove politiche di crescita e di sviluppo economico per il nostro territorio, mirate alla creazione di lavoro qualificato, un impegno a cui UniPa contribuisce con tutte le sue competenze e professionalità. Rispetto allo scorso anno possiamo registrare con favore una lieve crescita (dal 72 al 75 per cento) dell’occupazione per i laureati a 5 anni dal conseguimento del titolo. Sul fronte della formazione per Micari è "molto significativo" il dato riguardante l’alto numero dei laureati (85 per cento) che si dichiara "pienamente soddisfatto" della personale esperienza universitaria. "Considero motivo di orgoglio anche la percentuale (83 per cento) di soddisfatti del rapporto col corpo docente e la percentuale dei laureati (74 per cento) che ritengono adeguato il proprio carico di studi. Questi dati - conclude il rettore - confermano la solida base didattica su cui è fondato il nostro Ateneo e l’attenzione che i nostri docenti dedicano alla qualità della preparazione di ogni singolo studente".