21 gennaio 2019 Università: primo bilancio di genere Milano-Bicocca, equilibrio perfetto uomini-donne

Milano, 21 gen. (AdnKronos) - Equilibrio perfetto di uomini e di donne tra le figure di comando dell'Università di Milano-Bicocca. È quanto emerge dal primo bilancio di genere che sarà presentato il 24 gennaio e analizza la situazione ripercorrendo i vent’anni di storia dell’Ateneo. Milano-Bicocca è la prima università italiana a essere diretta da un rettore e un direttore generale donna. L’Ateneo consegue risultati migliori rispetto alla media nazionale: le donne rappresentano il 44 per cento del corpo docente, il 60 per cento del personale tecnico-amministrativo e il 62 per cento degli studenti. In più, sono sei le donne alla guida dei dipartimenti su un totale di quattordici. Situazione confermata anche all’interno dei principali organi d’Ateneo, tra cui il cda e il Senato Accademico, dove nel 2018 si è registrata una parità assoluta.Per quanto riguarda gli studenti, a fronte di un aumento costante negli anni che ha portato a una sostanziale parità di genere presso tutti i corsi di laurea, i Dipartimenti con più alta presenza femminile sono: Scienze umane della formazione (88,1 per cento), Psicologia (79,4 per cento) e Sociologia (70,3 per cento). Tra i corsi di laurea, invece, si distinguono il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e il corso di laurea magistrale in Biologia.