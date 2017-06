UNIVERSITà: REGIONE VENETO FINANZIA MOBILITà INTERNAZIONALE

1 giugno 2017- 11:59

Padova, 1 giu. (AdnKronos) - Borse di studio anche per gli studenti del programma ‘Erasmus’ o che frequentino un programma di studi all’estero promosso dalle università venete, un fondo regionale per agevolare la mobilità internazionale e il coinvolgimento diretto degli atenei e degli Esu nella riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio e nella gestione ed erogazione delle borse di studio al fine di ridurre i tempi di attesa da parte di studenti e famiglie. Sono le novità più significative nel piano di interventi per il diritto allo studio universitario per il prossimo anno accademico, approvato dalla Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla Formazione Elena Donazzan.“Nel programmare gli interventi regionali a favore degli studenti capaci e meritevoli e con minori disponibilità di reddito – sottolinea l’assessore – la Giunta ha voluto ritagliare un intervento specifico per sostenere la mobilità internazionale dei nostri studenti. Per l’anno accademico 2017-2018 ci sarà un fondo specifico di 150 mila euro per aiutare gli studenti che vivono un programma all’estero e, nell’erogazione delle borse di studio, verrà riconosciuta la condizione di ‘studente fuori sede’ anche a chi frequenta un programma di studi universitario all’estero”. Una novità che avvantaggerà in particolare gli studenti Erasmus, a condizione che – specifica il piano regionale - anche all’estero prendano alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi.