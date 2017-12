UNIVERSITà: RETTORE BRESCIA A GOVERNO, SFONDARE TETTO TURNOVER (2)

11 dicembre 2017- 13:15

(AdnKronos) - In questo senso, Tira ricorda che "in questi 10 anni l'università italiana ha perso 10mila docenti" a causa del sotto-finanziamento e del blocco del turnover. Tutto questo "incide sul rapporto docenti - studenti, anche perché abbiamo contemporaneamente assistito ad un aumento delle immatricolazioni. Sono due fenomeni che vanno in controtendenza l'uno con l'altro. Quindi adesso dobbiamo essere pronti per avere una quantità di docenti adeguata". Non solo, un altro fattore sul quale l'università italiana è penalizzata "è il rapporto tra personale tecnico amministrativo (che segue per esempio anche i laboratori e "che nel campo della ricerca è molto importante") e personale docente che è 1:1, mentre in altri paesi europei è 2:1 o 3:1". In sostanza, il docente ha a disposizione due o tre tecnici per seguire il laboratorio, "mentre noi - conclude Tira - soffriamo di personale sottodimensionato. Confidiamo che quella di questi mesi, messa in campo dal ministro Valeria Fedeli" che ha messo a punto un pacchetto di misure destinate ad essere inserite nella legge di Bilancio (approvata al Senato e in attesa dell'ok della Camera), "rappresenti una vera una inversione di tendenza".