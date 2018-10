29 ottobre 2018- 17:42 Università: rettore Polimi, fare rete sempre più centrale per sviluppo ateneo (2)

(AdnKronos) - Importanti anche le alleanze con il sistema universitario nazionale e mondiale. “Stiamo lavorando -ha spiegato Resta- per avviare nuovi programmi di formazione con l’Università degli Studi di Milano e con Humanitas University. A Palazzo Italia sono già attivi i primi ricercatori del nuovo dottorato di ricerca in Data Analytics and Decision Sciences, per essere pronti al nuovo centro Human Technopole. Con l'Università Bocconi abbiamo lanciato il Corso di laurea magistrale in Cyber Risk Strategy and Governance”.In Europa il Politecnico riesce ad acquisire dalla Commissione Europea un totale di 111 milioni di euro nel programma Horizon 2020. È così che numerosi ricercatori decidono di venire al Politecnico portando con sé i fondi ricevuti dall'Europa: l’ateneo oggi ospita 22 progetti finanziati dall'European Research Council. Solo quest’anno l’Ateneo ha avviato il reclutamento di 31 docenti internazionali provenienti per oltre la metà da prestigiose università del continente.Un ruolo sempre più vitale, ha detto Resta, è quello svolto dalle imprese con cui il Politecnico continua a stringere accordi e partnership, coem Eni, Asi, Stmicroelectronics, Vodafone, Abb, Maire Tecnimont, Brembo e Fs, e dalle startup.