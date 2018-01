UNIVERSITà: RETTORE UNINSUBRIA, VIA TASSE? NON SCARICARE SU BILANCI ATENEI (2)

8 gennaio 2018- 16:58

(AdnKronos) - Un esempio? "Lo scorso anno la legge di stabilità ha introdotto dei tetti alla contribuzione fino a 30mila euro" ma "le risorse compensative stanziate dal Governo non hanno coperto, se non in minima parte, almeno nel nostro caso, il mancato introito. Ce ne siamo fatti carico sul nostro bilancio, ma non possiamo immaginare che questo sistema si riproduca all'infinito. Se si vuole ulteriormente diminuire la contribuzione è necessario che venga aumentato di conseguenza il fondo di finanziamento ordinario"."Vogliamo fare come in Germania?" domanda il rettore: allora "bisogna mettere qualche paletto. Innanzitutto avere la garanzia che le risorse necessarie al finanziamento della Università pubblica arrivino dal fondo di finanziamento ordinario e dunque, di fatto dal Miur. E poi qualche altro paletto sul rendimento, sia in termine di punteggio sia di durata" conclude Coen Porisini.