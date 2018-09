23 settembre 2018- 11:29 Università: Salvini, bene proposta Grillo via numero chiuso da medicina

Roma, 23 set. (AdnKronos) - “Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina e più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano scappare all’estero per studiare, specializzarsi e cominciare a lavorare in ospedale”. Così il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini.