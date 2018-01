UNIVERSITà: SANTAGATA, PROPOSTA GRASSO INIQUA

8 gennaio 2018- 15:55

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "La proposta di Grasso non è né equa né contestualizzata. Piuttosto, impieghiamo i 300 milioni del bonus ai 18enni per creare un Fondo per la formazione tecnico scientifica". Lo dichiara Giulio Santagata, tra i promotori di 'Insieme', alleata con il Pd alle prossime elezioni."Grasso propone di eliminare le tasse universitarie anche a chi può ampiamente permettersele e ridurrebbe le già basse risorse destinate al nostro sistema formativo e della ricerca. Anche quella sull'Università è una sfida cruciale che deve prescindere dai facili slogan da campagna elettorale e puntare, piuttosto, a fare emergere proposte concrete, vere, che le famiglie possano capire".La lista 'Insieme', prosegue Santagata, propone invece di "impiegare i 300 milioni di euro del bonus ai 18enni per istituire un Fondo per la formazione tecnico-scientifica che dia assegni di studio ai ragazzi della scuola superiore" e un "piano triennale che porti progressivamente gli investimenti nell’università e nella ricerca ai livelli di Germania e Francia".