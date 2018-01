UNIVERSITà: SERGES, FACOLTà GIURISPRUDENZA ROMA 3 TRA ECCELLENZE ITALIANE

15 gennaio 2018- 13:01

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Tra le eccellenze italiane c'è anche il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 'Roma Tre'. La facoltà, infatti, figura tra i 180 dipartimenti universitari di eccellenza premiati dal Ministero dell'Istruzione e che riceveranno complessivamente 1,35 miliardi di euro nei prossimi cinque anni (2018-2022). "Il Dipartimento - sottolinea all'Adnkronos il Professore Giovanni Serges, Direttore della facoltà e ordinario di Diritto costituzionale - è stato inserito tra i 'dipartimenti di eccellenza' delle Università italiane che riceveranno uno speciale finanziamento. Si tratta di un riconoscimento di particolare valore che premia il Dipartimento di Giurisprudenza di 'Roma Tre' non solo per la qualità della ricerca e della didattica, ma soprattutto per un progetto di sviluppo che la Commissione nazionale, cui era stato affidato il compito della selezione, ha ritenuto di indubbio interesse". Si tratta, peraltro, dell’unico tra gli Atenei romani la cui facoltà di Giurisprudenza è stata insignita di un tale riconoscimento.Il progetto, spiega il costituzionalista, "mira, tra l’altro, non solo ad offrire una preparazione sempre più qualificata ed aggiornata nei settori tradizionali della formazione del giurista, ma anche ad un forte potenziamento della internazionalizzazione in grado di attirare soprattutto studenti stranieri, alla creazione di un centro di ricerca internazionale per gli studi giuridici attento agli sviluppi del diritto europeo, del diritto internazionale, ed ad un forte incremento del sistema delle 'cliniche legali'". Quest’ultima, aggiunge, "è una esperienza già presente da molti anni a 'Roma Tre' e consente di mettere gli studenti a diretto contatto con la realtà sociale ed economica (ad esempio, i diritti dei consumatori, la tutela del risparmio, i diritti delle persone in stato di detenzione, i diritti dei migranti) favorendo lo studio mediante un apprendimento casistico", conclude il Professore Serges.