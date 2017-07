UNIVERSITà: VENEZIA, DUE BORSE DI STUDIO INTITOLATE A GIUSEPPE BORTOLUSSI (2)

4 luglio 2017- 13:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E' stato ricordato come Bortolussi, storico Segretario dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese – CGIA di Mestre dal 1980 al 2015, abbia avuto la lungimiranza d’aver trasformato l’Associazione di categoria mestrina in un punto di riferimento a livello nazionale. Con la creazione dell’Ufficio Studi della Cgia, divenuto dagli anni Novanta in poi un “osservatorio” della realtà economica regionale e nazionale, egli ha permesso­ una svolta nel modo di fare analisi, di “sfidare” i governi e di comunicare i cambiamenti economico-sociali. L’assessore regionale alla Cultura e all’Identità Veneta, Cristiano Corazzari ne ha ricordato proprio l’autorevolezza quando lavoravano assieme in consiglio regionale: "Quando parlava Giuseppe Bortolussi nell’aula si faceva il silenzio. Sapevamo che i temi che trattava erano nell’interesse dei cittadini veneti". Luca Romano nel suo ricordo di Bortolussi ha voluto sottolineare la sua particolare abilità di mettere in relazione analisi e azione: "Le sue analisi sui processi reali e la capacità unica di aprire banche dati ignote erano in grado di costruire correlazioni che mettevano in nuova luce i fenomeni. Con questo metodo ha decostruito tutti i principali luoghi comuni, molto forti, del potere economico e culturale accademico. Ne ricordo anche talvolta il carattere severo, ma in realtà era il modo per realizzare un obiettivo al di là delle ordinarie relazioni interpersonali e costruire qualcosa di solido e duraturo".