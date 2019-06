6 giugno 2019- 13:48 Università: Zaia, 'per Padova un nuovo prestigioso traguardo'

Padova, 6 giu. (AdnKronos) - “L’Ateneo di Padova aggiunge una nuova perla di eccellenza a tutte quelle che, numerose e importanti, segnano le tappe della sua storia di otto secoli. Il riconoscimento della fascia A da parte dell’Anvur non è solo un prestigioso traguardo ma un elemento di riferimento nella elevata qualità di tutta la sua organizzazione, dall’amministrazione alla didattica”. Così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta l’attribuzione da parte degli esperti dell’Agenzia di valutazione del Ministero dell’Università e della Ricerca della massima fascia nella certificazione qualitativa all’Università degli studi di Padova, aggiudicandola per la prima volta a una università di grandi dimensioni.“Riferimento universitario per il mondo dalle profonde radici nell’identità veneta come testimonia ancora il grande leone alato al suo ingresso principale - aggiunge il Governatore – con questo riconoscimento, frutto di un’attenta analisi da parte dei certificatori, mantiene fede alla sua vocazione universale, dimostrando di aver fatto sue anche le caratteristiche di un ateneo che sa attrarre studenti e soddisfare le richieste della società. Mi congratulo con il magnifico rettore Rosario Rizzuto, i docenti e tutti coloro hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo”.“Proprio ieri, il 5 giugno - conclude il Presidente Zaia – cadeva l’anniversario della prima laurea al mondo di una donna, Elena Cornaro, avvenuta proprio a Padova nel 1646. Da oggi, Padova è la prima Università di grandi dimensione a raggiungere la massima fascia dell’Anvur. Auguro ancora tanti record così all’Ateneo padovano perché sono il motore di un’università che sa stare al passo coi tempi grazie a una sempre alta qualità dell’istruzione e della ricerca a vantaggio dei nostri studenti”.