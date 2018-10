17 ottobre 2018- 15:45 Up: nasce gruppo strategico 'carburanti ed energie alternative per mobilità'

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - È stato costituito, in seno ad Unione Petrolifera, un nuovo Gruppo Strategico denominato 'Carburanti ed Energie Alternative per la Mobilità', volto a sviluppare il tema dell’evoluzione delle infrastrutture di produzione, stoccaggio e distribuzione del settore, oggi dedicate prevalentemente ai prodotti petroliferi, verso infrastrutture al servizio di tutte le energie per la mobilità. Il Gruppo nasce con l’idea di promuovere la conoscenza delle potenzialità dei carburanti alternativi, delle tecnologie e delle normative che regolano le attività delle singole filiere, mettendo a fattore comune tutta una serie di elementi di analisi sulle possibili evoluzioni e confrontandosi con gli altri stakeholder per avere un quadro conoscitivo il più ampio possibile. Ciò permetterà, da un lato, di acquisire gli elementi conoscitivi utili per contribuire proattivamente al dibattito pubblico sul tema, dall’altro, di fornire alle Aziende associate gli elementi necessari alla definizione di autonome scelte per un’evoluzione verso una filiera di 'Energie per la Mobilità'. Nelle prossime settimane verrà definita la composizione del nuovo Gruppo e il calendario dei lavori. Un’iniziativa che ribadisce la volontà del comparto del downstream petrolifero di contribuire da protagonista all’evoluzione energetica in atto, cogliendone tutte le sfide e le opportunità per il raggiungimento degli obiettivi ambientali