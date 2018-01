USA: A DICEMBRE VENDITE ABITAZIONI +0,5%, COME DA ATTESE

31 gennaio 2018- 16:44

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - A dicembre, per il terzo mese consecutivo, le vendite di abitazioni in corso sono salite dello 0,5%. Lo rileva la National Association of Realtors. Si tratta di un dato in linea con le attese, che si confronta con un incremento dello 0,3% del mese precedente.