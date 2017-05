USA: AD APRILE 211MILA NUOVI POSTI LAVORO, TASSO DISOCCUPATI SCENDE AL 4,4%

5 maggio 2017- 14:54

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Ad aprile negli Stati Uniti sono stati creati 211mila nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4% (con in tutto circa 7,1 mln disoccupati), secondo gli ultimi dati dello U.S. Bureau of Labor Statistics. I nuovi occupati sono cresciuti nel settore del turismo, dell'estrazione, della salute, dell'assistenza sociale e delle attività finanziarie.