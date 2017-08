USA: ADP, LAVORATORI SETTORE PRIVATO +178MILA A LUGLIO, SOTTO STIME

2 agosto 2017- 14:27

Milano, 2 ago. (AdnKronos) - In aumento di 178mila unità i lavoratori del settore non agricolo negli usa nel mese di luglio. Lo rende noto l'Adp National Employment Report. Nel mese precedente si era assistito ad un incremento di 191mila unità (dato rivisto). Si tratta di una crescita al di sotto delle attese che indicavano 185mila unità in più.