USA: BERLUSCONI, SU DAZI USA D'ACCORDO CON MERKEL

25 gennaio 2018- 08:42

Roma, 25 gen (AdnKronos) - Sui dazi voluti da Donald Trump "la signora Merkel ha preso una posizione netta, io la condivido assolutamente. La signora Merkel ha ricordato quel che il protezionismo e i dazi hanno significato nella storia", ovvero "tutte le volte non hanno prodotto bene per l'economia e i cittadini ma il contrario. Credo che questa nuova idea di protezionismo non sia da approvare, non positiva per gli stessi Usa". Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl.