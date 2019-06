11 giugno 2019- 13:20 Usa: Calderoli, 'castrazione chimica misura di buon senso, mia pdl in Senato'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "In Italia abbiamo perso vent’anni senza un motivo ma ora confido davvero che i tempi siano maturi anche per noi per introdurre la castrazione chimica temporanea come continuo a chiedere da vent’anni con proposte di legge che nessun Parlamento e nessuna maggioranza finora ha voluto discutere". Lo dice Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato."Adesso in Alabama è legge, per i colpevoli di stupro su bambini di età inferiore a 13 anni, una volta scontata la pena detentiva, arriva l’obbligo di un trattamento farmacologico temporaneo per un mese per inibire le pulsioni sessuali. Una misura, come ha spiegato il governatore repubblicano dell’Alabama, non per punire ulteriormente i colpevoli degli stupri ma semplicemente per proteggere i bambini. Una norma di banale buon senso"."Una misura con effetti temporanei e assolutamente reversibili, una cura per chi soffre di patologie incontrollabili per inibire chimicamente per un periodo limitato di tempo le pulsioni deviate di questi violenti criminali. Si tratta di curare dei malati e proteggere i bambini. Ma cosa aspettiamo a votare la proposta di legge che da tempo ho depositato in Senato?".