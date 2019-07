4 luglio 2019- 15:06 Usa: Conte, 'felice 4 luglio ai nostri amici e alleati'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Le mie più calorose congratulazioni ai nostri amici e alleati americani per il loro Giorno dell'Indipendenza! Un grande abbraccio a tutto il popolo americano, felice 4 luglio". Lo scrive in un tweet, rigorosamente in lingua inglese, il premier Giuseppe Conte.