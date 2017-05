USA: E. LETTA, CON TRUMP DA AMERICA FIRST AD AMERICA ALONE

29 maggio 2017- 17:27

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Trump sarà un Presidente degli Stati Uniti che allontanerà gli Stati Uniti dall'Europa e sarà un Presidente che con questa sua logica di America first la trasformerà in America alone, cioè America che deve essere numero uno sarà America da sola". Lo dice Enrico Letta, sopite di 'Corriere tv'.