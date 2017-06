USA: FRIEDMAN, CON TRUMP RISCHIO DI CRISI COSTITUZIONALE

28 giugno 2017- 15:06

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Negli Stati Uniti c'è il rischio di una crisi costituzionale". E' il monito di Alan Friedman, lo scrittore e giornalista Usa che, durante la presentazione del suo libro 'Questa non è l'America' al Taobuk di Taormina, ha ripercorso gli ultimi mesi di governo Trump. "Rischiamo una vera e propria crisi costituzionale in cui è dimostrata la prova provata che un Presidente che, come Nixon nel Watergate, ha intralciato la giustizia e ha ordinato il licenziamento del capo dell'Fbi - ha detto Friedman - Non si può fare l'impeachment perché ci vuole la maggioranza del Congresso".