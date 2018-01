USA: GENTILONI, BENE APERTURA TRUMP A DEMOCRATICI

31 gennaio 2018- 09:28

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Trump ha rivendicato il ruolo di un'America forte che è un po' la sua linea in questo primo anno, perfettamente legittima. E' interessante che abbia offerto all'opposizione dei Democratici un terreno comune di dialogo, vediamo se ci saranno le condizioni in questa direzione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo gentiloni, ospite di 'Uno mattina', commentando il discorso sullo stato dell'Unione del Presidente Usa."Va bene che l'America dica America forte, anche l'Europa deve dire Europa forte, anche l'Italia deve riscoprire l'orgoglio di essere un grande Paese, poi però -ha ribadito il premier- bisogna mettere insieme tutte queste forze, dialogare e quindi conta molto il multilateralismo, non bisogna rompere alcuni grandi risultati che si sono raggiunti, l'accordo sul clima, sul nucleare iraniano. Questa forza dei singoli Paesi, e innanzi tutto del nostro principale alleato, gli Stati Uniti, è molto importante che si dispieghi nel dialogo e nel multilateralismo".