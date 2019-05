25 maggio 2019- 09:51 Usa: giudice federale blocca parte costruzione del muro a confine con Messico

Washington, 25 mag. (AdnKronos) - Un giudice della California ha emesso un'ingiunzione preliminare che blocca parzialmente il piano di Donald Trump per costruire il muro al confine con il Messico. Lo riportano i media americani secondo i quali, il giudice Haywood Gilliam ha accolto una richiesta del Sierra Club e di altri gruppi di attivisti che hanno fatto ricorso giudicando incostituzionale la dichiarazione di un'emergenza nazionale per costruire la recinzione. L'ingiunzione vieta il trasferimento di un miliardo di dollari dal Dipartimento della Difesa per finanziare l'espansione del muro in specifiche aree del Texas e dell'Arizona. La decisione non vieta però a Trump di trasferire fondi da altri progetti.