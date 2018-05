3 maggio 2018- 12:02 Usa: industria cotone stabilisce target sostenibilità per prossimi 10 anni

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - L’industria del cotone americano ha stabilito dei target di sostenibilità per i prossimi 10 anni, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso virtuoso a livello ambientale e perseguire una produzione responsabile del cotone. Negli ultimi 35 anni, l’impegno dei produttori di cotone, dei ricercatori e degli organi di settore ha portato a una significativa riduzione dell’utilizzo del terreno, dell’erosione del suolo, della quantità di acqua e di energia impiegate e delle emissioni di gas serra. Gli obiettivi sono: aumentare il sequestro di carbonio nel suolo del 30% per ridurre i gas serra nell’atmosfera, responsabili del cambiamento climatico. Le azioni primarie per incrementare la salute del suolo includono l’utilizzo di colture di copertura e la riduzione della lavorazione dei terreni. In secondo luogo, aumentare l’efficienza di utilizzo del terreno del 13% attraverso l’impiego di migliori varietà genetiche di cotone, l’utilizzo di sistemi di irrigazione più efficaci e ad alta componente tecnologica, la rotazione delle colture. E ancora, ridurre i gas serra del 39% grazie alla collaborazione con esperti del settore, con l’obiettivo di diminuire la quantità di azoto che viene disperso nell’atmosfera sotto forma di ossido di azoto.