3 maggio 2018- 12:02 Usa: industria cotone stabilisce target sostenibilità per prossimi 10 anni (2)

(AdnKronos) - Quindi, ridurre l’erosione del suolo del 50% per ogni acro, attraverso tecniche di conservazione capaci di contrastare l’erosione provocata da acqua e vento, come l’utilizzo di colture di copertura per controllare le erbe infestanti e proteggere il suolo; diminuire del 18% il consumo di acqua grazie all’implementazione di nuovi e più efficienti sistemi di irrigazione che includono tecnologie all’avanguardia e diverse tipologie di sensori. Infine, diminuire l’utilizzo di energia del 15% sia grazie alle attuali misure già descritte per quanto concerne la riduzione della lavorazione dei terreni e dell’impiego dell’azoto, sia con future azioni che comprendono l’utilizzo della robotica per la mietitura e la selezione genetica per ottenere fibre migliori per la ginnatura. Gli obiettivi e i progressi raggiunti verranno misurati attraverso uno strumento chiamato 'Fieldprint Calculator' e monitorati da diversi organi dell’industria del cotone americano, tra cui Cotton Council International, Cotton Incorporated, National Cotton Council e Cotton Board.