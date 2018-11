2 novembre 2018- 10:37 Usa: Jung (Mirabaud), crescita solida continua

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Negli Stati Uniti "ci aspettiamo che la crescita resti solida, con effetti positivi derivanti dall’allentamento della politica fiscale che ha aiutato la crescita di breve periodo". Lo afferma Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud, società di asset management, evidenziando che "per quanto riguarda l’inflazione, notiamo che l’indice Pce core, che non prende in considerazione i prezzi dei prodotti alimentari ed energetici, è aumentato moderatamente, vicino all’obiettivo del 2% della Fed: il core Pce è salito di un punto base all’1,97%. Questo è il quinto mese consecutivo in cui l’inflazione è al livello target della Fed".