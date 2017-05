USA: MATTARELLA-TRUMP, PRIORITà LOTTA AL TERRORISMO/ADNKRONOS (2)

24 maggio 2017- 18:31

(AdnKronos) - E' stato Trump a ricordare come al primo posto dell'agenda internazionale debba trovare spazio la lotta al terrorismo e all'odio, una priorità riconfermata dopo l'attentato di Manchester, che ha visto "giovani dilaniati in nome di un'ideologia".D'accordo naturalmente Mattarella, che ha sottolineato come quanto accaduto lunedì sera sia "l'ultima di una lunga serie di attentati", sicchè siamo di fronte al "pericolo principale dell'umanità" e affrontarlo rappresenta un "tema prioritario". Il Capo dello Stato ha sottolineato la "grande collaborazione tra Stati Uniti e Italia" su questo versante, che si concretizza attraverso i rapporti tra Polizie e apparati di intelligence, ma anche sul piano della cooperazione militare nelle missioni internazionali.