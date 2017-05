USA: MATTARELLA-TRUMP, PRIORITà LOTTA AL TERRORISMO/ADNKRONOS (4)

24 maggio 2017- 18:31

(AdnKronos) - La discussione si è quindi spostata sul tema dell'immigrazione e sulla situazione in Libia, che hanno un notevole rilievo per l'Italia e che hanno visto la delegazione statunitense particolarmente interessata ad ascoltare il punto di vista degli interlocutori.Mattarella ha molto insistito sulla necessità di una soluzione della crisi libica, attraverso un'azione più incisiva dell'Onu per spingere verso un accordo tra le parti. Mentre l'Isis sta sul punto di essere sconfitto in Siria e Iraq, non si può infatti correre il rischio che il terrorismo trovi proprio in Libia una nuova sede di insediamento grazie ad una situazione di vuoto di potere. La delegazione statunitense ha riferito però di analisi che segnalano come a volte da parte europea manchi un'azione congiunta e si registrino invece iniziative con le quali singoli Stati tendono a privilegiare i propri interessi. Una circostanza che, secondo l'Italia, conferma proprio l'esigenza di un'azione più forte della comunità internazionale e dell'Onu, che spingerebbe l'Europa a muoversi in maniera univoca per il raggiungimento di obiettivi condivisi.