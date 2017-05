USA: MATTARELLA-TRUMP, PRIORITà LOTTA AL TERRORISMO/ADNKRONOS (5)

24 maggio 2017- 18:31

(AdnKronos) - E trovare soluzioni per la crisi libica significa anche intervenire su un territorio da cui origina la forte pressione migratoria alla quale sono chiamate a far fronte Italia ed Europa, ora che invece si sono arrestati i flussi provenienti dai Balcani. Si tratta di un problema, ha ribadito Mattarella, che va affrontato non dai singoli Stati, ma attraverso strategie comuni, distinguendo certo tra le situazioni legali ed illegali, ma soprattutto favorendo la collaborazione con quei Paesi da cui hanno origine i flussi. Questo per garantire lo sviluppo economico in quelle aree ed eliminare così le condizioni che spingono intere popolazioni a lasciare le loro terre di origine.Un approccio, ha ribadito Mattarella, che vale per tutte le principali questioni internazionali. "Nessun Paese può affrontare da solo problemi enormi come terrorismo, immigrazione e clima", ha concluso il Capo dello Stato, prima di salutare Trump e darsi reciprocamente appuntamento per il G7 di Taormina, quando la sera del 26 il Presidente della Repubblica offrirà un pranzo in onore dei Capi di Stato e di governo presenti.