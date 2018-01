USA: MIRABAUD AM, VICINA PIENA OCCUPAZIONE, POSSIBILI PIù PRESSIONI SALARIALI

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Una crescita economica continua e solida con un probabile aumento delle pressioni salariali. E' questo lo scenario del mercato del lavoro statunitense tratteggiato da Mirabaud Am sulla base degli ultimi dati che si sono registrati. "Le retribuzioni dei lavoratori, nel contesto di un'economia complessiva prossima alla piena occupazione, sono destinate a rafforzarsi ulteriormente in futuro, non fermandosi all'incremento mensile dello 0,3% registrato a dicembre", spiega Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am. "Per quanto riguarda la crescita dei payroll, osserviamo che il rallentamento della crescita occupazionale si è concentrato nel settore dei servizi. Le industrie produttrici di beni del settore privato hanno contribuito positivamente alla crescita dell'occupazione (+55k), con una forza notevole registrata nei settori delle costruzioni (+30k) e manifatturiero (+25k)", dice Jung. "Altri rapporti, tra cui le ultime minute del Fomc, Federal Open Market Committee, non modificano le nostre previsioni sui tassi d'interesse, e continuiamo ad attenderci quattro aumenti di 25 punti base da parte della Fed per quest'anno, con il primo che probabilmente si verificherà a marzo. Più in dettaglio, le minute della Fed rivelano che “pochi” membri volevano un aumento dei tassi superiore alle previsioni mediane del Fomc (tre aumenti dei tassi) e che 'molti' si aspettavano invece pressioni cicliche per aumentare le spinte inflazionistiche", conclude Jung.