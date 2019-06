10 giugno 2019- 22:39 Usa: New York chiude in rialzo, dj +0,3%

New York, 10 giu. (AdnKronos/Dpa) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones guadagna lo 0,30% a 26.062,68 punti mentre il Nasdaq chiude in rialzo dell'1,14%.