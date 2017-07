USA: PREZZI PRODUZIONE A GIUGNO +0,1%, PEGGIO DI STIME

13 luglio 2017- 14:45

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - In calo l'indice dei prezzi alla produzione americana nel mese di giugno che da +0,3% di maggio è passato a +0,1%. Lo rende noto l'ufficio di statistica del dipartimento del Lavoro americano. Si tratta di un dato peggiore delle attese che indicavano +0,2%. A livello annuale l'indice si attesta a +1,9% in calo da +2,1% del mese precedente e anche in questo caso al di sotto del consensus.