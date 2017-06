USA: REDDITI +0,4% A MAGGIO, SPESE +0,1%

30 giugno 2017- 14:57

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Le entrate degli americani in forma di redditi sono aumentate dello 0,4% a maggio (67,1 mld di dollari), secondo le stime del Bureau of Economic Analysis. Il dato è superiore alle attese degli analisti. Le spese personali, invece, sono aumentate dello 0,1%, in linea con l'inflazione Pce escludendo cibo ed energia (+0,1%). In calo dello 0,1% l'indice dei prezzi Pce core.