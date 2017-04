USA: RICHIESTE SUSSIDI DISOCCUPAZIONE A 257MILA, OLTRE ATTESE

27 aprile 2017- 15:50

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Nella settimana che si è conclusa lo scorso 22 aprile, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono state negli Stati Uniti 257mila, in aumento di 14mila unità rispetto alla settimana precedente (dato rivisto a 243mila). La media mobile delle quattro settimanale è di 242.250, in calo di 500 rispetto alla precedente rilevazione. Lo rende noto il dipartimento del Lavoro americano. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che indicavano in incremento a 245mila.