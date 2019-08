22 agosto 2019- 11:43 Usa: sindaco Casalpusterlengo, 'apprensione per chef Zamperoni, speriamo in buone notizie'

Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Ci uniamo all'apprensione della famiglia, nella speranza che il caso venga risolto rapidamente, e ci affidiamo alla competenza delle autorità della polizia di New York perché si arrivi a notizie positive e a una conclusione felice della vicenda". Lo afferma Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, contattato dall'Adnkronos, sulla scomparsa a New York di Andrea Zamperoni, originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, e capo chef del ristorante Cipriani Dolce nell'hotel Grand Central Terminal.