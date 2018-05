3 maggio 2018- 11:20 Usa: State Street, mercato stima al 90% mossa Fed a giugno (2)

(AdnKronos) - Per Sophia Ferguson, senior portfolio manager active fixed income and currency di State Street Global Advisors, "il meeting ha evidenziato un tono neutrale nei confronti del percorso di politica monetaria e dell’outlook economico. Con l’inflazione core a un punto di svolta, la Fed ha riguadagnato fiducia sul fatto che la coesistenza di una disoccupazione ai minimi storici con l’inflazione al di sotto del target non perdurerà. I timori geopolitici, in particolare quelli legati al commercio, hanno incrementato marginalmente l'incertezza economica, ma le misure che devono essere prese dagli Stati Uniti e dai suoi partner commerciali non sono ancora sufficientemente definitive da riuscire a giustificare un cambiamento sostanziale dell’outlook". "È’ necessario quindi portare ulteriore pazienza prima che la Fed si impegni pubblicamente ad apportare una qualsiasi modifica al percorso di politica monetaria previsto per quest’anno, lasciando ancora gli scambi sui mercati in balia di speculazioni e spinte incontrollate" conclude.