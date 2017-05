USA: TERMINATO INCONTRO MATTARELLA-TRUMP

24 maggio 2017- 12:04

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - E' terminato l'incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello statunitense Donald Trump. Un colloquio allargato alle rispettive delegazioni durato poco più di mezz'ora. Una visita di lavoro per una ricognizione sulle principali questioni internazionali, a partire dall'emergenza terrorismo, anche alla luce del viaggio di Trump in Arabia Saudita e in Israele. Lasciato il Quirinale, il Presidente degli Stati Uniti farà ora rientro a Villa Taverna, la residenza dell'Ambasciatore Usa in Italia, dove riceverà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.