1 settembre 2019- 19:16 Usa: Trump, 'grande lavoro forze sicurezza Texas, situazione dura e triste'

Washington, 1 set. (AdnKronos) - "Grande lavoro svolto dalle forze di sicurezza in Texas nella gestione della terribile tragedia e nella sparatoria di ieri. Grazie anche all'Fbi e a tutti gli altri. Una situazione molto dura e triste". Così su twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in merito alla sparatoria in Texas.