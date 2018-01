USA: VISCO, MONDO APERTO OFFRE PIù BENEFICI, CHIUSI SI PERDE

26 gennaio 2018- 17:51

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco non crede che le tendenze antieuropeiste esistenti in Italia e le decisioni sul fronte protezionistico di Trump "siano l'opinione prevalente, anzi e' un'opinione che chiaramente viene giustificata dalla paura del concorrente, ma sappiamo che in un mondo aperto i benefici sono piu' alti rispetto ad un mondo chiuso e frammentato", ha spiegato a margine di un incontro a Venezia."Addirittura, abbiamo l'esperienza diretta dei costi per noi della frammentazione finanziaria, di avere sistemi finanziari che in qualche modo sono stati costretti a riconcentrarsi su se stessi dopo la crisi del debito sovrano - spiegato - Ovviamente, bisogna stare attenti anche alle conseguenze che l'apertura ha, sul fronte per esempio della distribuzione del reddito. E' una sfida complessa che dobbiamo raccogliere. Chiusi si perde soltanto".