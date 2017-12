USA-NORDCOREA, PROVE DI DIALOGO

13 dicembre 2017- 08:54

Washington, 13 dic. (AdnKronos) - Washington pronta a sedere al tavolo dei negoziati con Pyongyang "senza condizioni preliminari". L'apertura arriva dal segretario di Stato americano Rex Tillerson a cui, però, è seguita anche a breve distanza una puntualizzazione della Casa Bianca: Trump non ha cambiato idea.Intervenendo nel corso di un Forum politico dell'Atlantic Council, Tillerson ha sottolineato come gli Stati Uniti "semplicemente non possano accettare una Corea del Nord armata"; poi, ammorbidendo apparentemente la posizione americana, ha aggiunto: "Incontriamoci e parliamo, se volete, del tempo o se sarà una tavola rotonda o quadrata, se questo vi piace. Poi possiamo cominciare a tracciare una mappa, una road map di ciò che potremmo volere, per andare avanti". Ma prima, dovrà esserci un "periodo di calma", senza test missilistici o nucleari. Poche ore dopo le affermazioni, la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti per chiarire e puntualizzare che le idee di Trump "non sono cambiate". La Nordcorea "agisce in modo insicuro non solo nei confronti del Giappone, della Cina e della Corea del sud, ma del mondo intero". Le azioni della Corea del Nord, ha aggiunto, non sono buone per nessuno e certamente non lo sono per la Corea del Nord.