USTICA: CONFERMATA CONDANNA STATO, FAMILIARE VITTIME 'UN CONTENTINO'

29 giugno 2017- 19:37

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Le solite sentenze piratesche. Lo Stato cerca di darci un contentino ma come abbiamo sempre detto, sia come singoli sia come Associazione familiari vittime Ustica, non sono i risarcimenti quelli che contano. Ridiano dignità a queste 81 vittime e si faccia luce realmente su una vicenda che continua a essere vergognosa. La verità è che lo Stato non è mai stato con noi". Così l'avvocato Anthony De Lisi, fratello di Elvira e zio di Alessandra, due delle 81 vittime della strage di Ustica del 27 giugno 1980, commenta all'Adnkronos la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha riconosciuto un risarcimento di oltre 17 milioni di euro per i 29 familiari delle vittime. La prima sezione civile della Corte d'Appello ha così respinto l'appello dell'Avvocatura dello Stato contro la sentenza di condanna emessa dal tribunale civile di Palermo nel 2011, anche se ha ridotto le somme in base a quanto già ricevuto dai familiari delle vittime con precedenti risarcimenti. Secondo i giudici, il DC9 in volo da Bologna a Palermo fu abbattuto da un missile e lo Stato è stato riconosciuto colpevole anche del depistaggio delle indagini. "Quelle 81 persone dovrebbero essere riconosciute vittime civili di una guerra - aggiunge Di Lisi - perché è questo che avvenne quella notte".