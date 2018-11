28 novembre 2018- 15:55 Uvet: Patanè, anno record, crescono passeggeri Blue Panorama Airlines

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato un anno record per il gruppo, il giro d’affari ha superato i 3 miliardi di euro. Nelle nostre stime l'Ebitda dovrebbe raggiungere i 28 milioni registrando quindi una crescita di circa il 25% rispetto all’anno scorso". Lo afferma Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet presente alla XVI edizione del Biz Travel Forum, l’evento in corso a Milano oggi e domani. "Definirei la nostra crescita molto solida, grazie anche alle ultime acquisizioni (la compagnia aerea Blue Panorama Airlines, i Tour Operator Settemari e Condor, l’Hotel Berna a Milano, il Resort Gangehi alle Maldive e il nuovissimo Kilindini a Zanzibar) che contribuiscono a migliorare le economie di scala del gruppo. Negli ultimi dieci anni, anni della crisi, siamo cresciuti da 300 a 1800 addetti, di cui l’80% in Italia, con operatività in tutto il mondo", aggiunge. Buoni risultati anche dal primo anno di gestione di Blue Panorama Airlines. "Il 2018 per Blue Panorama è stato un anno di palestra, durante il quale sono stati fatti importanti investimenti su aeromobili, personale e nuove destinazioni con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto tutti i giorni. Oggi si possono vedere i frutti di questo lavoro: i passeggeri sono aumentati del 13% a 1,7 milioni, anche grazie alle otto nuove tratte, domestiche e internazionali, per un totale di oltre cinquanta destinazioni in quattro continenti". Presentate anche le nuove divise del personale di bordo a partire dal 2019.