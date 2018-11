28 novembre 2018- 15:55 Uvet: Patanè, anno record, crescono passeggeri Blue Panorama Airlines (2)

(AdnKronos) - "Quest’anno, ormai prossimo alla chiusura, cresciamo in tutte le aree, il Business travel, la mobility, anche il tour operating ha registrato un importante crescita (+26%), nonostante un mercato per nulla semplice. Buona la performance anche nell’area Eventi dove pensiamo tra l’altro di allargare il nostro raggio di azione espandendoci in Francia dove avevamo già una piccola presenza", rimarca Patanè. “Stiamo investendo anche sul blockchain, la robotica intelligente e abbiamo istituito un Think Tank interno al gruppo in collaborazione con Ambrosetti. Ho sempre a cuore l’innovazione perché vogliamo stare vicini ai clienti e ai dipendenti". Non solo sempre più attenzione al tema della sostenibilità, tra gli obiettivi per il 2019 "certamente una nuova acquisizione, che non posso anticipare, mentre tra i sogni nel cassetto c’è tra gli altri quello di creare una grande catena alberghiera tutta italiana per sopperire a quella che ritengo una grave mancanza per il nostro turismo e per un Paese come l’Italia", sottolinea dal Biz Travel Forum. "Un evento che in oltre 15 anni di storia, ritengo - al di là dei numeri comunque importanti raggiunti (oltre 3000 presenze, più di 100 espositori, una ventina di convegni e seminari) - è cresciuto molto, emancipandosi rispetto al passato, al pubblico e ai temi con e per i quali era nato. Oggi non è più un evento fieristico di riferimento per i cosiddetti addetti ai lavori, ma abbraccia un pubblico sempre più vasto e interessi economici e politici che vanno ben oltre il solo settore del business travel", conclude Patanè.