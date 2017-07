VACANZE: 7 GIOVANI SU 10 PRONTI A RINUNCIARE A RELAX PER ESPERIENZA FORMATIVA (2)

24 luglio 2017- 15:32

(AdnKronos) - “Studiando i nostri dati degli ultimi anni abbiamo rilevato che oltre il 60% delle richieste di esperienze all'estero riguardano stage con avvio durante il periodo estivo", afferma Chiara Grosso, presidente e ceo di FourStars, società accreditata dal Ministero del Lavoro e specializzata nei tirocini formativi. "Le mete più gettonate sono cinesi, con Shanghai e Hong Kong su tutte. Si tratta di un dato molto importante e rassicurante: da sempre promuoviamo gli stage all'estero come strumento di formazione in un contesto internazionale, per crescere personalmente e professionalmente ed essere più competitivi nel mondo del lavoro ormai globale". "La conoscenza delle lingue straniere e le esperienze all'estero arricchiscono il profilo professionale dei candidati, divenendo elemento moltiplicatore di possibilità occupazionali. È quindi interessante constatare che molti giovani scelgono di 'rinunciare" alle vacanze per intraprendere un'esperienza formativa all'estero, addirittura in contesti molto diversi come la Cina". "I giovani italiani, forse grazie anche a una maggior apertura internazionale che li mette a confronto con coetanei di altri paesi (basti pensare all’esperienza Erasmus), stanno cogliendo e sfruttando l'importanza di lavorare durante gli studi, di costruirsi il loro futuro già durante l'università attraverso esperienze utili. Abbiamo rilevato inoltre che candidati donne e uomini si equivalgono sostanzialmente, con una leggera prevalenza di richieste maschili, circa il 52%. Anche il quadro delle facoltà di provenienza è molto eterogeneo", dice Grosso.