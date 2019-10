8 ottobre 2019- 18:35 Vaccini: a San Giuseppe Jato ambulatorio aperto solo una volta a settimana e per tre ore (2)

(AdnKronos) - Un "numero di ore e un impiego di personale - sottolinea Siragusa - assolutamente insufficiente a garantire il diritto alla salute dei cittadini" considerando anche che questo è "il primo anno in cui viene applicata in modo completo la legge Lorenzin che esclude i bambini non in regola con il piano vaccinale obbligatorio da nidi e scuole materne".