VACCINI: ANZALDI, SENZA IMMUNITà GREGGE SI RISCHIANO MORTI

16 gennaio 2018- 14:50

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “Senza vaccini, senza l’immunità di gregge e senza una copertura vaccinale che torni sopra al 95% ci scappa il morto. Anzi i morti. Come i tanti episodi di decessi che, purtroppo, si sono già verificati nel 2017. Basta una rapida rassegna stampa su internet per rendersene conto. La stessa rassegna che evidentemente Matteo Salvini, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio non vogliono leggere”. Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Il decreto con il quale i vaccini obbligatori (e gratuiti) sono stati portati a dieci -aggiunge- risponde alle indicazioni arrivate dalla scienza: in Italia negli ultimi anni la copertura vaccinale è scesa sotto il livello di guardia. Copertura bassa significa mettere a rischio i bambini più deboli, coloro che per ragioni sanitarie non possono vaccinarsi. Continuare con questa campagna che delegittima lo strumento del vaccino, andare dietro a teorie senza alcuna valenza scientifica, fare polemica politica sull’obbligo di vaccinarsi significa alimentare nella popolazione la disinformazione e la tentazione di non vaccinarsi".