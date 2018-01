VACCINI: ANZALDI, ZAIA E LEGA CHIEDANO SCUSA

18 gennaio 2018- 21:01

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Per la Consulta legge sull’obbligo vaccini è ragionevole e necessaria. Ora Zaia e la Lega chiederanno scusa per la perdita di tempo, di soldi dei contribuenti, per aver alimentato la disinformazione scientifica e aver contribuito a ingolfare la giustizia?” Lo scrive su Twitter Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico.