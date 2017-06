VACCINI: ASSESSORE VENETO, VALUTARE RICADUTE OBBLIGO SU COSTI SERVIZI (2)

8 giugno 2017- 18:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Mi sembra che l’emotività abbia prevalso sul buon senso e sull’impegno lungimirante di chi ha sempre investito, e non da ieri, nell’informazione e nella sensibilizzazione della popolazione, ottenendo ottimi risultati, come in Veneto, dove il tasso di copertura vaccinale è da due anni stabile al 92 per cento”, sottolinea. “Da 10 anni in Veneto vacciniamo su base volontaria, cioè consapevole – sottolinea l’assessore - creando così una cultura della prevenzione e della vaccinazione che rappresenta il miglior contrasto alla ‘fake-news’ e ai movimenti antivaccinisti”.