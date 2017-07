VACCINI: CAMERA APPROVA DECRETO, è LEGGE

28 luglio 2017- 11:57

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Con 296 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sui vaccini. Per il sì la maggioranza e Forza Italia, per il no Lega e M5S. Astenuti Fratelli d'Italia.