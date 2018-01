VACCINI: CARBONE, CENTRODESTRA DIVISO SU TUTTO

15 gennaio 2018- 19:18

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Completamente d’accordo con Lupi: con la legge sui vaccini l’Italia ha fatto un decisivo passo in avanti sulla tutela della salute di tutti i cittadini. Gli segnaliamo però che non solo Di Maio, ma anche Salvini la vuole abrogare". Lo dichiara Ernesto Carbone del Pd."È una scelta irresponsabile: non è consentito scherzare sulla pelle dei nostri bambini, e proprio per questo il Partito democratico è convintamente dalla parte della scienza e della medicina. Ma è anche l’ennesima conferma che la coalizione di centrodestra è tale solo di nome ma non di fatto: sono divisi su tutto e dunque inattendibili. E il Paese non può permettersi di affidare il proprio futuro a un’accozzaglia di partiti e di sigle che, dalle pensioni ai vaccini, va in ordine sparso", conclude.