VACCINI: COMUNE, A PADOVA NESSUNA PARTICOLARE TENSIONE SULLA VICENDA

24 gennaio 2018- 17:45

Padova, 24 gen. (AdnKronos) - Ad oggi la risposta dei genitori che devono presentare la documentazione sulla vaccinazioni dei figli per l'iscrizione agli asilo nido e alle scuole primarie del comune di Padova entro il prossimo 30 marzo è positiva - spiegano dall'amministrazione di Palazzo Moroni - tra nidi e scuole dell'infanzia il comune di Padova ha 1805 posti che possiamo considerare per praticità un bambino una famiglia. Sono 393 le famiglie che alla data di oggi hanno presentato l'autocertificazione, ma non hanno ancora fatto pervenire la documentazione che attesta l'avvenuta vaccinazioneAltre 50 famiglie hanno preso l'appuntamento per il colloquio informativo e una ventina di loro al termine non ha preso la scheda che serve poi a certificare l'avvenuta vaccinazione.